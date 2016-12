Franco Battiato ritorna all'elettronica

09:11 - Si intitola "Joe Patti's experimental group" il nuovo album di Franco Battiato che uscirà il 16 settembre e avrà sonorità elettroniche. Il progetto discografico, pensato con l'ingegnere del suono Pino 'Pinaxa' Pischetola, include brani rivisitati e inediti pescati dal repertorio della musica sperimentale dagli Anni 70 ad oggi.

Intanto Battiato è in giro per l'Italia con Short Summer Tour 2014 che lo vedrà sul palco di due scenari completamente differenti: i primi quattro concerti sono con l’Orchestra Filarmonica Arturo Toscanini rispettivamente l’11 luglio a Marostica (VI), Piazza degli Scacchi, il 14 luglio – Roma, Centrale Live il 15 luglio – Siena, Piazza Duomo e il 17 luglio – Milano, Alfa Romeo City Sound (Ippodromo del Galoppo). I live saranno aperti da una prima assoluta, l’esecuzione di un concerto per santur - strumento a corde della tradizione classica iraniana - violoncello e archi di Lamberto Curtoni.



Negli altri quattro concerti in programma a luglio Battiato presenterà il progetto di musica elettronica sperimentale, "Joe Patti’s experimental group" dove con sintetizzatore, tastiera e pianoforte, sarà sul palco accompagnato dal suo inseparabile ingegnere del suono Pino “Pinaxa” Pischetola qui ai live electronics e dal pianista Carlo Guaitoli. Le date in calendario si terranno a Tortona (Al) il 24 luglio, a Marina di Pietrasanta (Lu) il 26 luglio, a Sirolo (An) il 27 luglio e a Bellinzona il 30 luglio.