Francesco Nuti: "Produttori, credete in me"

12:09 - "Sono ancora vivo, non parlo ma sono attento", riecco Francesco Nuti al cinema Odeon di Firenze alla presentazione della versione restaurata del film del 1982 "Madonna che silenzio c'è stasera". L'attore e regista, costretto su una sedia rotelle dopo il bruttissimo incidente domestico del 2006, lancia un appello attraverso il fratello Giovanni ai produttori: "Credete ancora nelle mie storie".

"Cari amici - ha letto il fratello di Nuti - sono contento di esser con voi questa sera in questo cinema in cui ho presentato spesso i miei film. E' un cinema che mi ha sempre portato fortuna. Son contento che il mio piccolo capolavoro di 'Madonna' sia stato restaurato e presentato come nuovo al mio pubblico. Considero la riedizione come una resurrezione. E tanto per essere chiari dopo la rinascita di questo film spero rinasca anche il mio ultimo 'Olga e i fratellastri Billi'". Quindi l'appello accorato ai produttori: "Tirate fuori le palle e credete ancora nelle mie storie".