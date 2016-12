7 gennaio 2014 Eurythmics, di nuovo insieme per una notte in onore dei Beatles Annie Lennox e Dave Stewart, duo simbolo degli anni 80, si riuniranno per partecipare a un evento organizzato a Los Angeles per celebrare il quartetto di Liverpool Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:15 - Torna insieme, anche solo per una sera, uno dei gruppi simbolo degli anni 80. Gli Eurythmics di Annie Lennox e Dave Stewart si riuniranno infatti per partecipare a "Grammy Salute To The Beatles", uno speciale dedicato ai quattro di Liverpool che si svolgerà a Los Angeles il 27 gennaio, il giorno dopo la consegna dei Grammy. Nel cast anche Alicia Keys, John Legend ed è prevista la presenza di Paul McCartney e Ringo Starr.

Un reunion del tutto inaspettata anche perché, non più tardi di qualche mese fa, proprio Dave Stewart aveva espresso tutta la sua amarezza per come i rapporti con la Lennox (alla quale è stato anche legato sentimentalmente) si fossero del tutto raffreddati. "Non la sento da mesi - aveva detto -, ho saputo che si è sposata ma non mi ha nemmeno invitato al matrimonio. La gente pensa sempre che siamo una coppia, ma in realtà non ci parliamo quasi più".



Beh, le cose sono evidentemente cambiate. Ancora non si sa qualche pezzo dei Beatles interpreterà il duo, ma chissà che il ritrovarsi non stimoli poi la voglia di qualche progetto più ampio.



Lo speciale andrà in onda il 9 febbraio sulla Cbs, esattamente 50 anni dopo il debutto televisivo americano dei Beatles, all'"Ed Sullivan Show", un'esibizione passata alla storia: considerata un momento topico nella cultura dei nostri tempi, quella partecipazione fu vista da circa 73 milioni di telespettatori.