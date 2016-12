Elisa regala in esclusiva la sua "Pagina Bianca" più bella e sincera

09:01 - Elisa presenta in anteprima esclusiva a Tgcom24 il nuovo video "Pagina Bianca", quarto singolo estratto dall'ultimo album "L'anima vola". Le immagini sono state riprese dal batterista della band, Victor Indrizzo, come ci racconta la cantautrice. La canzone descrive l'incertezza e le paure che i giovani di oggi hanno sul futuro e la rabbia per la mancanza di meritocrazia nel nostro Paese.

"Quello di Pagina Bianca è un video speciale, fatto dal nostro batterista, Victor. Lui oltre a suonare ha la passione di girare video, - ci racconta Elisa - e per tutte le prove e tutto il tour aveva sempre addosso la sua telecamera, la appoggiava sotto alla batteria, o sul tom, e ogni tanto la prendeva e girava... Ti sorprendeva, se c’era un momento in cui qualcuno faceva lo scemo o la scema :) ti giravi e vedevi l’obbiettivo puntato. Ma ha sempre avuto un atteggiamento talmente rilassato quando filmava che credo nessuno si sia reso conto di essere ripreso!".



"Il tour è stato un periodo magico che avevo atteso veramente a lungo. - rivela la cantautrice - E finalmente era arrivato il momento di tornare su un palco, con della musica nuova, importante per me, in cui credevo. L’energia era palpabile, nell'aria, come tutte le cose belle, la percepivi, quasi la respiravi. E quando entri in una stanza, sali su un palco, entri in un bar, ti siedi al tavolo di un ristorante e sei con le persone giuste, si sprigiona un qualcosa di quasi elettrico. Un entusiasmo contagioso, un’allegria buona che vuoi ricambiare subito, vedi i sorrisi aumentare, gli occhi di tutti più luminosi. Sai che si sta bene. A volte non te ne accorgi, lo capisci meglio dopo, quando torni a casa e ti mancano tutti, tutto. Qualche volta ci fermavamo nei camerini del palasport, o nella hall dell’hotel anche a notte fonda dopo il concerto perché nessuno riusciva ancora a dormire per l’adrenalina che ci metteva tanto a scendere. Chi aveva coraggio mangiava pizze e beveva amari e grappe, mentre altri (per esempio io) mangiavano mele, succhiavano caramelle o fumavano le furtive due sigarette concesse in tour, rigorosamente dopo il tramonto".

"Un giorno Victor ha messo tutti i video in un unico filmato, - continua Elisa - e ci ha messo sopra una musica di Debussy, “Le colline d'Anacapri”, perché Ballarin (Luchi) gliene aveva parlato quando sono andati a vedere Capri prima dello show di Napoli. Eravamo tutti a Perugia, saranno state le tre di notte, il tavolino della hall era pieno di cartoni di pizze e il computer di Victor sembrava un altro cartone di pizza. E' partito il video e in sequenza c’eravamo un po’ tutti, e un po’ tutto. Più andava avanti e più capivo che alla fine in quei filmati c’era finito il nostro spirito, il risultato di come stavamo tutti insieme in quel momento. E da come ci guardavamo e da come guardavamo le immagini che scorrevano capivo che pensavamo tutti la stessa cosa. E' stato un momento incredibile".



"Ho pensato che, a parte la grande fortuna di aver vissuto questo periodo insieme a persone straordinarie, a fare una cosa straordinaria, - conclude l'artista - davanti e per altre persone che hanno risposto in modo altrettanto straordinario, è stata una grande fortuna avere una sorta di documento, di certificato di autenticità che testimonia il vero :) Sono certa che chi ha vissuto con noi le emozioni di questo tour sa esattamente di cosa sto parlando. E' per questo che ho pensato che “tra di noi” potremmo condividere queste immagini, che sono tutto fuorché un tradizionale videoclip".



"L'anima Vola Tour" riparte a luglio: il 15 a Campione d'Italia, il 17 al Lucca Summer Festival, il 19 al Collisioni Festival di Barolo (CN), il 25 all'Hydrogen Festival di Piazzola sul Brenta (PD) e il 26 al Lido di Marina Julia a Monfalcone (GO). Il 27 settembre Elisa sarà protagonista di un concerto-evento all'Arena di Verona per celebrare il successo del tour. Per informazioni: www.fepgroup.it