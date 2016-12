Davide Papasidero: "Ho amato un uomo"

08:55 - Ha partecipato a X Factor 5 poi un periodo buio per qualche critica di troppo ("specie sulla mia persona") e la rinascita col brano "Non Voltarti Più" che ha vinto il Festival di Castrocaro. Davide Papasidero presenta a Tgcom24 il video "Adesso Oppure Mai": "E' la mia storia autobiografica. - ci rivela - Ho sofferto per amore, un personaggio dello spettacolo, ma ho scoperto che era impegnato con un'altra ragazza. Ho scelto me e l'ho lasciato".



Cos'è successo dopo "X Factor"?

ho partecipato a tre puntate su otto e ho cercato di sfruttare al massimo ogni momento. Dopo ho fatto tantissimi concerti assieme anche ad altri ragazzi del programma con cui ero rimasto in contatto. Ho lanciato un singolo e mi sono dato molto da fare, curando anche il mio look, gli abiti e i movimenti coreografici sul palco. Però ci sono stati momenti difficili...



Perché?

Ho attraversato un momento buio dopo "X Factor" perché ho letto e ricevevo delle critiche pesantissime nei miei confronti.



Di che tipo?

Non tanto sulla mia intonazione quanto sulla mia persona, polemiche sterili ma anche molto cattive.



Sei stato vittima di bullismo?

Sì ed è il tema di 'Non Voltarti Più' con cui ho vinto il Festival di Castrocaro 2013, scritto da Nicco Verrienti e Giulia Capone e prodotto da Beppe Stanco per Il Sole Di Carta. Un pezzo universale per tutte quelle persone che vengono attaccate per l'orientamento sessuale ma anche per qualche difetto fisico. Insomma sono contro il bullismo di qualsiasi tipo e i pregiudizi. Credo di essere maturato molto ultimamente come artista e ragazzo.



"Adesso Oppure Mai" parla di una relazione con un uomo. E' autobiografico?

Sì. E' stata una storia importante della mia vita contrassegnata da una grande passione amorosa che purtroppo non è andata a buon fine, come speravo.



Perché è finita?

L'uomo con cui stavo mi illudeva con promesse e tante parole. La relazione non si evolveva fino a quando non ho scoperto che aveva una relazione... con una donna. E' un personaggio conosciuto del mondo dello spettacolo e non avrei mai potuto vivere alla luce del sole questo sentimento. Per questo alla fine ho scelto me stesso. Voglio per me l'amore e tutto il meglio, in questo caso sarebbe stato impossibile.



Stai lavorando a un Ep?

Stiamo ultimando alcuni pezzi e sarà molto internazionale, un sound un po' alla Lady Gaga.