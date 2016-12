Daniele Silvestri, papà per la terza volta

15:59 - Momento di gioia per Daniele Silvestri, che su Facebook ha annunciato la nascita del terzo figlio (il primo con la moglie Lisa Lelli) pubblicando uno scatto in cui lo tiene teneramente tra le braccia. "Può darsi abbiate notato che in questi giorni non sono stato molto presente. Me ne scuso: ho avuto un piccolo 'contrattempo'. Così piccolo che sta quasi in una mano" ha commentato via social il cantautore romano.

Ancora non sono stati resi pubblici il sesso e il nome del nuovo arrivato di casa Silvestri. La coppia aveva annunciato la gravidanza lo scorso gennaio via Twitter, pubblicando una foto in cui si vedeva il cantante accarezzare il pancino nudo della moglie.



Silvestri è già papà di Pablo Alberto (11 anni) e Santiago Ramon (10 anni), nati dalla precedente unione con l'attrice Simona Cavallari. Nel 2009, dopo nove anni d'amore, la coppia si è separata e poco tempo dopo al fianco del cantante è comparsa Lisa Lelli, che è diventata sua moglie nel giugno del 2012.