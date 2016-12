15 agosto 2014 Cara Delevingne, una irresistibile ascesa Per lei un ruolo da Bond girl nel mirino Sono insistenti le voci che vogliono la modella inglese in pole position per il prossimo film di 007, che dovrebbe uscire per la fine del 2015 Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

15:11 - Modella dal fascino semplice, carattere estroverso e provocatore, con un pizzico di bisessualità che non guasta. Cara Delevingne ha tutto per essere uno dei personaggi emergenti dello showbiz, al quale manca solo un ruolo in un film di peso. Cosa di meglio che entrare nel novero delle mitiche Bond girl? Secondo il "Mirror" i produttori starebbero pensando a lei per il prossimo film di 007, in uscita a fine 2015.

Per qualcuna ha rappresentato la consacrazione, per qualcun'altra un ruolo di prestigio da aggiungere a un curriculum giù nutrito, ma per la maggior parte di quelle che ci si sono cimentate, il ruolo femminile in un film di James Bond ha rappresentato il trampolino di lancio.



Da Ursula Andress fino a Eva Green, passando per Barbara Bach, Corinne Clery, Sophie Marceau o Halle Berry, fregiarsi del titolo di "Bond girl" è sempre stata un'ambizione. Per Cara Delevingne non si tratterebbe del debutto al cinema (ha alle spalle quattro film) ma di sicuro sarebbe un salto di qualità dopo pellicole dallo scarso successo commerciale.



Il prossimo episodio dell'agente creato da Ian Fleming, che seguirà il fortunato "Skyfall", dovrebbe iniziare le riprese a ottobre. Sarà il 24.mo titolo della serie, e al momento il cast vede il confermato Daniel Craig nei panni dell'agente 007, Penelope Cruz e Ralph Fiennes. A dirigerlo ancora una volta Sam Mendes, che in "Skyfall" ha ridisegnato i contorni di Bond dandogli toni più tormentati e fragili.