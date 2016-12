Antonella Elia, che sexy lingerie!

10:26 - E' di nuovo bionda, si è fatta crescere il "suo" caschetto e soprattutto è tornata. Riecco Antonella Elia. La showgirl aveva fatto perdere le sue tracce nel mondo dello showbiz ed è riapparsa a Roma, al Teatro Brancaccio, dove è una delle protagoniste dello spettacolo "Dignità Autonome di Prostituzione". Non deve stupire dunque se in scena indossa calze autoreggenti e lingerie sexy. A 51 anni è davvero in forma.

Uno spettacolo molto particolare in cui i clienti-spettatori all'ingresso, con il biglietto, ritirano alcune banconote: moneta "locale" del Postribolo. Con quelle possono contrattare e "consumare" le "prestazioni" durante la serata. Gli artisti-prostituti, in vestaglia, adescano o si lasciano adescare dagli spettatori-clienti. Le cortigiane della Casa Chiusa possono scegliere di non vendersi e possono anche litigare tra di loro pur di accaparrarsi i clienti più "generosi", i quali a loro volta possono decidere di lasciare anche una mancia dopo: sempre "se gli è piaciuto".