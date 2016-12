Annalisa riparte da Kekko dei Modà: "Sarò più rock"

09:04 - Ne ha fatta di strada Annalisa Scarrone da "Amici". Tra Festival di Sanremo e tour in giro per l'Italia, la cantante è diventata grande, con una gran voglia di cambiare e rimettersi in gioco. Ecco come nasce la collaborazione con Kekko dei Modà che ha confezionato per lei "Sento solo il presente", il primo singolo che a piccoli passi condurrà al nuovo album. "Mi vedrete in una veste rock and roll!", assicura Annalisa a Tgcom24.

Come mai hai scelto proprio "Sento solo il presente" come primo singolo?

Abbiamo deciso di lanciare questa canzone agli inizi di maggio. Ci sembrava la più giusta anche perché in linea con l'atmosfera estiva che ci attende. Inoltre ci sono tanti concetti nel brano che in qualche modo si riallacciano all'estate come quando canto Sento solo il presente/ Sento solo le onde/ Mentre sbattono forte/ Ma sento che non può succedermi niente.



Cosa rappresenta per te questa canzone?

E' la fotografia di chi sono oggi. Di quello che sto vivendo e riflette anche il mio nuovo percorso artistico.



Voglia di cambiamenti nell'aria?

Ci saranno. Anche perché l'incontro con Kekko, con cui ho iniziato questo lavoro lo scorso ottobre, è stato come fosse una 'connessione diversa', oltre alla scrittura si addentra nella produzione.



Come sarà la nuova Annalisa?

Più rock and roll! Ci sarà una svolta e un cambiamento che mostreranno come sono. Ho sempre ricevuto delle critiche perché potevo sembrare precisina e distaccata ma ho il mio carattere e non posso cancellarlo però con i nuovi brani capirete molto di me.



A quando il nuovo album?

Questo nuovo progetto prevede "Sento solo il presente", un nuovo singolo dopo l'estate e forse un altro ancora. Saranno dei piccoli tasselli che andranno a comporre un mosaico nuovo che sarà l'album. Per questo abbiamo curato nei minimi dettagli il lancio di questa canzone con una copertina pensata ad hoc.



Insomma sembra ci sia nuova energia nella tua vita, sei innamorata?

Quello che ho da dire lo dico in "Sento solo il presente", con la mia musica (sorride, ndr).