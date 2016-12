14 luglio 2014 Anna Oxa è vittima di stalking La cantante si sfoga sul Web: "Dopo aver fatto diverse denunce, ho visto che finora sono questi esseri a essere tutelati, non io" Tweet google 0 Invia ad un amico

17:18 - Anna Oxa affida ad un video sul Web il ritardo della giustizia in seguito alle sue denunce per tutelarsi dagli stalker: "Tutti i giorni c'è gente che mi insegue con la macchina, si apposta sotto casa, fa video con i cellulari, mi provoca, mi insulta, mi chiama al telefono anche 100 volte, pure di notte". Poi delusa spiega: "Dopo aver fatto diverse denunce, ho visto che finora sono questi esseri a essere tutelati, non io".

"Mi mandano messaggi particolari, tipici delle persone squilibrate nominando anche mia figlia. - continua la cantante nel lungo video - Dopo aver fatto diverse denunce, ho visto che finora, considerato il reiterato comportamento, sono questi esseri a essere tutelati, purtroppo, non io. Tutti i momenti trascorsi nelle ultime settimane sono pieni di prove e documenti che aspettano che qualcuno faccia il proprio dovere di giustizia".



Già nel 2011 la Oxa aveva denunciato un medico milanese conosciuto all'associazione "Coscienza e salute". La cantante si era fidata, lasciandogli il proprio numero di cellulare. L'uomo è presto diventato insistente, e quando la Oxa non ha più risposto alle chiamate, il 61enne ha iniziato a tempestarla di sms minacciosi.