Adam Levine insanguinato con la moglie Behati Prinsloo sul set del nuovo video

16:25 - Il frontman dei Maroon 5 Adam Levine e la moglie e modella Behati Prinsloo hanno scioccato i fan perché sono apparsi su Instagram completamente insanguinati... Ma è solo finzione perché io due si trovavano sul set del nuovo video della band "Animals", tratto dal nuovo album "V" uscito il 2 settembre. Intanto la band ha anche annunciato l'unica data italiana del tour mondiale: il 12 giugno 2015 al MediolanumForum di Assago (Milano).

Questo nuovo progetto discografico vede tornare nel gruppo il tastierista Jesse Carmichael che aveva lasciato la band nel 2012 durante le registrazioni di “Overexposed”. Si torna quindi alla formazione originale con Adam Levine (voce e leader), James Valentine (chitarra), Mickey Madden (basso), Matt Flynn (batteria e percussioni) e PJ Morton (tastiera) e Jesse Carmichael. La band, che dal debutto nel 2002 ha venduto oltre 17 milioni di dischi in tutto il mondo, ha registrato il nuovo album a Los Angeles insieme ai produttori Max Martin, Benny Blanco, Ryan Tedder, Shellback e Sam Martin.



The Maroon 5 World Tour 2015 partirà il 16 febbraio 2015 dall’American Airlines Center di Dallas, e porterà la band in quasi 30 città americane, tra cui New York City, Los Angeles, Toronto, Vancouver, Chicago e Washington, D.C. Il tour approderà poi in Europa, con date in Germania, Regno Unito, Spagna, Portogallo e Italia, dove la band è attesa il 12 giugno al MediolanumForum. La band Magic! farà da supporto al tour come special guest. (Per info www.livenation.it)