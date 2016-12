Adam, girlband olandese... da orgasmo

10:59 - C'è chi allena il diaframma e chi si esercita nel vibrato per migliorare le performance canore, ma la tecnica del gruppo olandese "ADAM" è davvero fuori dal comune. Nel loro video "Go To Go", che sta spopolando in Rete, le tre ragazze cantano infatti stimolate dai vibratori. Nonostante lo sforzo per rimanere impassibili, le facce tradiscono l'eccitamento e gli acuti si trasformano pian piano in gemiti di piacere.

Le ADAM si sono sottoposte a una prova di self-control per niente facile. All'inizio del brano le tre ragazze riescono infatti a dominare (anche se a fatica) l'istinto, ma poi il respiro si fa sempre più affannoso e l'esibizione diventa un vero e proprio orgasmo musicale.