5 Seconds of Summer successo dal Web: "Siamo punk e non facciamo schifo"

08:56 - I 5 Seconds Of Summer hanno aperto davanti a 55mila persone il 28 e il 29 giugno i live degli One Direction allo Stadio San Siro di Milano. La stima reciproca li ha portati a condividere i palchi di mezzo mondo. "Siamo un po' zingari", dicono gli australiani Luke Hemmings, Michael Clifford, Calum Hood e Ashton Irwin. "Suoniamo il punk ma siamo lontani dai Blink 182 - spiegano sul primo cd omonimo -. Ci esercitiamo e non pensiamo di far schifo!".

E non lo pensano neanche i 6mila fan che sin dalle prime ore del mattino di venerdì scorso si sono messi ordinatamente in fila al Mondadori Multicenter di Piazza Duomo a Milano per avere una firma sul cd appena acquistato, usciva proprio quel giorno, dai loro beniamini. La band nasce nel 2010 su YouTube e con qualche cover e personalità conquistano centinaia poi migliaia e milioni di fan: "Il numero non è importante - spiegano saggiamente i ragazzi - anche perché, diciamoci la verità, se poi dal vivo non sai suonare di certo non vai da nessuna parte!". Chiaramente il Web ha un ruolo importante nel successo dei ragazzi: "Infatti passiamo tanto tempo anche sui social network ed è sbagliato pensare o credere che sia una perdita di tempo. E' importante rispondere ai nostri fan e rimanere in contatto con loro. Per noi è un piacere".



Insomma di certo Luke, Michael, Calum e Ashton hanno le idee chiare su come gira il mondo della musica. Non è un caso che "She Looks So Perfect" abbia raggiunto il primo posto in 55 Paesi su iTunes (Italia compresa) totalizzando 1 milione di download e oltre 45 milioni di views per il video e "Don't Stop", singolo attualmente in rotazione radiofonica, abbia raggiunto il primo posto in classifica in Italia e in altri 60 Paesi nel Mondo. Il videoclip ufficiale ha già superato quota 10 milioni di visite. I 5 Seconds Of Summer si sono presi almeno due anni di tempo per realizzare il primo disco sotto contratto con la major Capitol-Universal. Ogni canzone è nata tra un tour e l'altro nei ritagli di tempo. Anche se tutti e quattro i componenti del gruppo non vedono l'ora di far concerti da soli, senza essere supporter di altre star. Ecco il loro prossimo obbiettivo. Intanto per ammirarli ancora dal vivo bisogna attendere il 6 luglio quando apriranno nuovamente il concerto degli One Direction allo Stadio Olimpico di Torino.



Questa la tracklist completa dell'album "5 Seconds Of Summer": "She Looks so perfect", "Don't Stop", "Good Girls", "Kiss Me Kiss me", "18", "Everything I didn't Say", "Beside you", "End Up here", "Long way home", "Heartbreak Girl", "English Love Affair", "Amnesia". A queste tracce si aggiungono nella versione deluxe "Social casuality", "Never be" e "Voodoo doll".