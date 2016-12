Sergio Tavelli in consolle al "Blanco"

16:14 - Per un locale come "Blanco Milano", ritrovo di un pubblico sempre attento alle nuove tendenze, il quinto compleanno non poteva di certo passare inosservato. Così il 19 dicembre, a fare gli onori di casa, sarà Sergio Tavelli, storico dj del Plastic. D'altronde sono tantissimi gli ospiti del mondo dello spettacolo e della moda che in questi anni si sono alternati alla consolle: da Johnson Righeira a Motel Connection, da Paola Iezzi a Anna Dello Russo.

Tavelli proporrà un drink creato da lui e dal barman Fabio Tarroni. Grazie all’eccellente proposta musicale curata dal Direttore Artistico Lorenzo LSP e da tutto il suo team di esperti collaboratori e dj (Christian Alario, Riccarco Slavik, Greta Lamedica, Cristian Croce e tanti altri), ogni settimana il lounge bar propone vari appuntamenti sempre seguiti dal pubblico. Il Blanco nasce come costola del locale di Formentera e pur bene conscio di non trovarsi su una spiaggia ma bensì in un'animata metropoli non vuole rinunciare ai punti cardini del fratello spagnolo: semplicità e ricerca. Non solo per scelta cromatica, il locale è crocevia e catalizzatore di energie positive provenienti dalle diverse sfaccettature della creatività che siano esse già conosciute o underground, pronto ad indossare i mille colori che moda, arte, musica e design sono in grado di creare e che tutti insieme formano appunto il colore: Blanco.



BLANCO MILANO

Aperto lunedì a sabato dalle 07.00 alle 02.00 - Piazzale Lavater ang. Via Morgagni, 2 – 20129 Milano Tel. 02/29405284 – www.blancomilano.com – info@blancomilano.com