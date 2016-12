One Direction, nuoto sincronizzato con un coro di 400 fan per l'album

15:32 - Cresce l'attesa per i One Direction, il cui nuovo album, "Midnight Memories", esce lunedì in tutto il mondo. La band ha organizzato uno show in diretta di sette ore per festeggiare l'evento. Tra le iniziative particolarmente suggestiva è stata quella organizzata a Napoli dove 400 fan si sono radunate per cantare in coro la canzone "Story Of My Life" accompagnata da un'esibizione di atlete del nuoto sincronizzato dei Gruppi Sportivi della Polizia di Stato – Fiamme Oro.