Miley Cyrus si masturba nel video "Adore You" per le feste natalizie

10:50 - E' più forte di lei, anche a Natale Miley Cyrus vuol far parlare di sé sempre e comunque. Nessun cenone con la famiglia né regali da spacchettare, la cantante ha confezionato per i suoi fan un video supersexy "Adore You" dove appare con reggiseno e mutandine sotto le lenzuola mentre si masturba. Le due anticipazioni hanno già scaldato l'atmosfera sul Web, non resta che attendere il 26 dicembre per le sequenze integrali.

Insomma prima le cartoline natalizie col seno al vento, poi il twerking con Babbo Natale sul palco, Miley ha deciso di dare una svolta hot al senso natalizio. O quantomeno a come lei vede e sente oggi le festività. In realtà la cantante non vuole abbassare la guardia anche perché Beyoncé è tornata alla ribalta travolgendo le classifiche col suo ultimo album omonimo, che sul digitale ha già venduto oltre un milione di copie in tutto il mondo. Cosa fare allora per non sentirsi oscurare? Masturbarsi nel nuovo video. E le polemiche su Miley sono garantite.