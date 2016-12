Luca Carboni, grande festa con l'energia di Elisa e Jovanotti

09:33 - Nonostante la timidezza Luca Carboni ha fatto le cose in grande per festeggiare 30 anni di carriera con Fisico & Politico Tour. Il 20 dicembre al Paladozza della sua Bologna quasi tre ore di musica con tanti ospiti tra cui Elisa, Jovanotti, Tiziano Ferro, Samuele Bersani e Alice. "E' una festa ricca", ha detto Luca. L'evento, prodotto da F&P Group, è stato registrato e potrebbe andare in onda in tv.

E' stata veramente una grande bella festa in musica quella di Luca Carboni che da ognuno dei 14 ospiti della serata ha ricevuto una carezza - sotto forma di duetto - e un abbraccio fisico di vera amicizia. Tra i duetti più intensi e belli quello del cantautore con Alice su "Farfallina", l'impasto delle due voci si è rivelato azzeccato e magico. Poi la scatenatissima Elisa, in questo periodo in stato di grazia, ha fatto ballare il palazzetto bolognese nella versione dance di "Vieni a vivere" e anche Carboni era divertito dall'alchimia con l'artista di Monfalcone. E poi c'è stato Lorenzo Jovanotti che non poteva mancare alla festa dell'amico Carboni. "Ci siamo conosciuti nel 1992 - ha spiegato Lorenzo - quando ancora suonavo nei club. Mi ha voluto per collaborare". Così i due hanno cantato assieme "Le storie d'amore - Puttane e spose", "Ci vuole un fisico bestiale" e "O è Natale tutti i giorni"' amatissima dai fan accorsi al Paladozza.



Poi sono intervenuti altri amici come Ron ("Ci stiamo sbagliando" e "Questa sera"), lo scopritore e primo produttore di Luca, Gaetano Curreri degli Stadio ("Fragole" e "Lampo di vita"), Samuele Bersani intenso in "Gli autobus" e Tiziano Ferro ha dato una sua personale interpretazione - più esplicita e meno intimista rispetto a Carboni - di "Persone silenziose" e Pensieri al tramonto". Nei bis è intervenuto anche Gianni Morandi che, imbracciata la chitarra, con Carboni ha intonato "Piazza Grande" con le foto di Lucio Dalla che apparivano alle spalle sul megaschermo. Un giusto e doveroso omaggio all'amato cantautore bolognese scomparso.



Insomma Luca Carboni ha offerto uno show serrato con una scaletta di 29 canzoni. Tutti successi storici che i suoi fan hanno gradito particolarmente da "Lampo di vita" a "Silvia". Un palco enorme con un megaschermo su cui sono stati proiettati video animati efficaci e funzionali allo show che ha potuto contare su luci calde e soffuse ad effetto. Un ottimo show che sembra confezionato per la televisione. Fisico & Politico Tour riprenderà il 3 febbraio da Napoli, per ogni tappa prevista non è escluso che interverrà qualche ospite a sorpresa. Nella scaletta di Bologna mancava proprio il brano "Fisico & Politico" in duetto con Fabri Fibra, che ha lanciato anche l'album celebrativo omonimo. C'è da scommettere che apparirà nella tappa di Milano il 10 febbraio al Teatro degli Arcimboldi e in duetto proprio con il rapper.