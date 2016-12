Laura Pausini romantica e dolce canta l'amore con "Se non te"

09:33 - Dopo Virginio che ha firmato il primo singolo "Limpido" in duetto con Kylie Minogue, Laura Pausini si affida al compagno Paolo Carta e Niccolò Agliardi per lanciare "Se non te". La canzone fa da apripista a "20 - The Greatest Hits" in uscita il 12 novembre in tutto il mondo.

Il brano, inciso anche in spagnolo e scritto pure da Laura Pausini, è un inno all'amore di qualità, un amore profondo che arriva, che ti accompagna per una vita intera e che nonostante il tempo, può esistere ancora oggi, per sempre. "20 - The Greatest Hits, il doppio cd che raccoglie i brani e i duetti più rappresentativi di questi venti anni di carriera, sarà accompagnato da un tour che partirà da Roma, il prossimo 8 dicembre e che porterà Laura Pausini ad esibirsi in giro per il mondo. Due ore e mezza di spettacolo durante le quali Laura presenterà solo i suoi più grandi successi.