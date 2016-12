Justin Timberlake usa musica di Amedeo Minghi

17:31 - Justin Timberlake usa la base musicale di una vecchia canzone di Amedeo Minghi. Nel brano "When you walked away", nella seconda parte di "The 20/20 experience" in uscita l'1 ottobre, infatti, c'è un tema musicale dello strumentale "Lustful", pubblicato nel 1972 nella compilation di autori vari "Underground Mood". A dare la notizia, con orgoglio su Facebook, è lo stesso cantautore italiano.

"Un grande artista di livello mondiale e il suo team, su proposta della flippermusic publishing, hanno elaborato un mio brano composto e arrangiato molti anni fa e inserito in un disco di soli temi musicali, destinati alla sonorizzazione. il titolo originale è 'lustful'. oggi, nella sua nuova versione, lo troverete come.... 'only when i walk away'", ha scritto Minghi sul social network e poi ha postato il link su iTunes all'album di Timberlake. Prodotto dallo stesso Justin, l'album è attualmente primo della classifica di iTunes in 42 paesi e sarà venduto in tre versioni: la standard con 11 brani, la deluxe con due bonus track e due cd che raccolgono tutti i brani contenuti in entrambi i volumi.