Fedez: "Voglio fare il giudice a X Factor"

09:15 - Fedez fa il punto del suo anno ricco di soddisfazioni pubblicando il 25 novembre il cd-dvd "Sig. Brainwash - L'arte di accontentare Diamond Edition", edizione speciale dell'album doppio platino. Il rapper si confessa a ruota libera: "Sanremo? Ci andrei ma non ora. Invece vorrei fare il giudice a X Factor!". E la politica? "Salvo solo il Movimento 5 Stelle". E su Emma confessa: "Ci sentivamo via sms, ora non più...".

"Sig. Brainwash - L'arte di accontentare Diamond Edition" ha una confezione elegante con pop-up package curato personalmente dal rapper. Nel cd ci sono tre brani inediti fra cui "Nuvole di Fango" in duetto con Gianna Nannini. Fedez è tra i nuovi rapper ad aver capito perfettamente i meccanismi e le potenzialità dei media. Prima ha iniziato sul Web fino a coinvolgere in un video Alfonso Signorini e Raffaella Fico, in una canzone satirica contro lo star system. Poi c'è anche la cura maniacale dei dettagli del merchandising, come ammette: "Cerco di seguire sempre la parte commerciale dall'artwork alla sceneggiatura dei video". Insomma Fedez è un ottimo imprenditore di sé stesso.



Com'è nata la collaborazione con Gianna Nannini?

Tramite amici comuni. Ho saputo che il mio cd le era piaciuto molto. Poi ho pensato di contattarla per 'Nuvole di Fango'. Si è rivelata esuberante e fuori di testa nel senso bello del termine. Non è supponente ed è molto alla mano. Sono soddisfatto di come sia venuta la canzone, al di là degli steccati dell'hip hop...



E' un demerito sfiorare il pop?

Direi proprio di no, ma non posso che ammettere di essere stato attaccato dal mondo hip hop. Però ho imparato che se in un forum dicono che è un disco bello, non venderà nulla mentre se dicono che fa schifo al contrario sarà un successo. Ecco a me è andata bene (ride, ndr).



Stai già pensando a un nuovo disco?

No, ammetto che per ora non ci sono canzoni nuove.



E Sanremo?

So che piaccio e anche io vorrei andarci. Ma non è ancora il momento, bisogna proporre un progetto serio. Non posso andare con due canzoni e un disco di me...



Mentre durante i provini di X Factor sei apparso un po' cattivo...

Ho fatto il giudice speciale per una puntata ma hanno preso i fuori onda! Io non sono così stro...! (ride, ndr). Però mi sono divertito tanto.



Vorresti far parte dei giudici?

Sì! Spero che Sky mi chiami un giorno!



Hai dichiarato che Emma ti ha spezzato il cuore ma che la sposeresti subito. Cos'è successo?

Abbiamo avuto uno scambio di sms al cellulare. Ci punzecchiavamo e sentivamo spesso...



Ora non più?

No.



Infine la politica. Sei sempre un sostenitore di Grillo?

Sì e penso che non ci sono alternative. Sul caso Cancellieri le uniche cose sensate sono state dette proprio dai deputati del Movimento 5 Stelle. Comunque i giovani di oggi sono interessati alla politica ma non parlano il 'politichese', bisogna usare un linguaggio più semplice. Un po' come faccio io.



E Renzi?

Per carità, lui no. Non mi piace.