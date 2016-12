Eva Henger fa ballare con il "Tum Cha Cha"

11:21 - Si intitola "Tum Cha Cha" il brano che vede Eva Henger lanciarsi nelle vesti di cantante. Un progetto nato per gioco a Sanremo, durante il Festival, quando Eva ha debuttato in consolle al "Morgana" disco. Ora sta girando l'Italia con il "Luxury Tour 2013", insieme al cantante neomelodici Tony Colombo, facendo registrare teatri sold out ovunque, per uno show dove si coniugano divertimento e tanta musica mixata dalla bella Eva.

Il pubblico che ha sognato per lei per anni, fantasticando sulla sua bellezza, ora accorre per vederla scatenata nella sua ennesima metamorfosi. Dal mondo dell'eros alla tv come opinionista, dai film drammatici a "Paperissima" e ora in consolle e dietro un microfono. Il prossimo appuntamento è a Palermo, in un teatro Golden già sold out.



E intanto, mentre mixa la musica di altri, Eva lancia anche la sua, con il video di "Tum Cha Cha" dove, per un attimo, riporta indietro ai caldi mesi estivi, tra costumi, bellezze in spiaggia, cocktail e tanta voglia di divertimento. E allora godetevi un po' di relax con lei!