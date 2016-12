Angelina Jolie: "Mio marito Brad Pitt puzza come un cane"

10:24 - Nell'ambiente del cinema la voce circolava da tempo, ma ora la conferma arriva dalla moglie e dai figli. Brad Pitt non ama molto la doccia perciò puzza, anzi "puzza come un cane" come ha detto Angelina Jolie, mentre i figli lo chiamano "papà puzzone". Qual è il motivo? In realtà sembra che per motivi ecologici Pitt sia contrario all'uso del bagnoschiuma perché conterrebbe tossine. E pensare che è stato il testimonial del profumo Chanel n. 5...