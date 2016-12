Al Bano e Romina, a Mosca è l'ora della storica reunion

15:49 - L'evento atteso da molti è ormai vicino. Al Bano e l'ex moglie Romina Power tornano a cantare insieme per la prima volta dopo 19 anni sul palco della Crocus City Hall di Mosca. La reunion avverrà nell'ambito di un megaconcerto di stelle della musica italiana organizzato per festeggiare i 70 anni compiuti da Carrisi il 20 maggio e che andrà in scena per tre sere dal 17 al 19 ottobre.

Le strade delle capitale russa sono tappezzate di manifesti che indicano Romina come "ospite principale", accanto, stando ai media locali, a Toto Cutugno, Umberto Tozzi, I Ricchi e Poveri, Riccardo Fogli, Antonella Ruggero, i Matia Bazar e Pupo.



E' chiaro che il piatto forte sarà il duetto tra Al Bano e Romina. Era dal luglio del 1994 che i due non si esibivano insieme. Biglietti in vendita da 1500 (34 euro) a 35mila rubli (800 euro) sul sito del Crocus, fino a mille euro in altri rivenditori online.