1D Day, il party degli One Direction per il cd

10:59 - Una grande festa virtuale di sette ore. Per il lancio del nuovo album "Midnight Memories" gli One Direction hanno creato uno show "1D Day" il 23 novembre in streaming sul sito ufficiale. La boyband in studio ha incontrato le fan, scherzato e giocato. A supportare i ragazzi c'erano anche gli auguri di Robbie Williams, Celine Dion, Simon Cowell, Piers Morgan e i Muppets.