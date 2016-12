Esce in Italia "The Conjuring - Il caso Enfield" , il nuovo capitolo dell'horror di James Wan pronto a lasciare tutti ancora una volta con il fiato sospeso. Dopo il successo di pubblico e critica, arriva il secondo capitolo dell'horror che vede il ritorno dei coniugi Warren, investigatori del paranormale, per un nuovo terrificante caso da risolvere. Protagonisti Vera Farmiga e Patrick Wilson . Tgcom24 vi offre una clip in esclusiva.

Protagonisti nuovamente i Warren e una casa infestata, nella libera ricostruzione del caso realmente esistito di Einfeld, l'Amityville britannica, uno dei principali casi dei tempi recenti per interesse parapsicologico. La trama è ambientata nel 1977. Durante una seduta spiritica la medium Lorraine Warren prova a entrare in contatto con l'autore della carneficina di Amityville per conoscere le ragioni del suo gesto, ma sul suo percorso soprannaturale si imbatte in un demone che assume le sembianze di una suora. Intanto a Enfield, in Gran Bretagna, la famiglia Hodgson vive in una casa in cui si susseguono eventi inspiegabili. La piccola Janet è la più sensibile verso queste presenze, che sembrano rivendicare la proprietà della casa minacciando gli attuali inquilini.