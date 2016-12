"Star Wars VII", incasso più alto di sempre negli Usa: battuto "Avatar"

"Star Wars: Il Risveglio della Forza" sta battendo ogni record possibile. Il settimo episodio della saga, firmato da J.J. Abrams , tocca uno dei traguardi più importanti: è diventato il film più visto di tutti i tempi negli Stati Uniti. In soli 20 giorni nelle sale, superando i 760 milioni di incassi, ha battuto il precedente record di "Avatar" di James Cameron.

Sono così diventati tre i film della saga tra i maggiori dieci incassi d'America. Oltre a "Il Risveglio della Forza", troviamo infatti Episodio I in settima posizione con 474.5 milioni di dollari, seguito dall'epocale Episodio IV con 460.9 milioni di dollari.



Per battere "Avatar" a livello globale, la pellicola Disney deve fare ancora altra strada al botteghino, dato che il film evento del 2009 ha incassato la cifra astronomica di 2.78 miliardi di dollari nel mondo. Il colosso con Han Solo & Co. però deve ancora debuttare sul mercato cinese.