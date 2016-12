"Michael Douglas ha di nuovo il cancro"

Non è finita la lotta contro il cancro per Michael Douglas. In Rete si fanno infatti sempre più insistenti le voci di nuovi problemi di salute per l'attore 72enne. E anche se il suo portavoce smentisce, i soliti beninformati insistono: la malattia starebbe degenerando in seguito al ritorno di quel male che lui stesso aveva detto di avere sconfitto nel 2011. Douglas sarebbe stato addirittura visto alle Bermuda per aggiornare il suo testamento.