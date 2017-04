"EveryChildIsMyChild", artisti e cittadini italiani uniti contro la guerra in Siria

#EveryChildIsMyChild è un movimento di artisti, sportivi, attori e cittadini italiani uniti dallo sdegno per gli orrendi crimini di guerra perpetrati sulla popolazione civile siriana. La mission "Diciamo BASTA alla guerra in Siria!" viene sostenuta attraverso l'hashtag dedicato su fogli bianchi pubblicati sui social media , una grande voce che vuole richiedere agli organismi internazionali il ripristino immediato della legalità internazionale in accordo con la Carta Universale dei Diritti dell'Uomo per scongiurare così ulteriori crimini contro l’Umanità .

L'uso delle armi chimiche contro i civili come quello delle bombe americane, reazione violenta e unilaterale che denunciamo, sono per il comitato un punto di non ritorno. Diversi artisti italiani come Claudio Baglioni, Fiorella Mannoia, J-Ax hanno aderito al progetto, come anche molti personaggi dello spettacolo tra i quali Claudio Bisio, Luciana Litizzetto, Paola Cortellesi solo per citarne alcuni. Non mancano anche gli sportivi come Francesco Totti, Flavia Pennetta e Claudio Marchisio.