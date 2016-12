27 febbraio 2015 "Blade Runner", Harrison Ford nel cast del sequel: sarà di nuovo Rick Deckard Il film sarà diretto da Denis Villeneuve. Ridley Scott, che nel 1982 aveva diretto l'originale diventato un cult, è nel progetto in qualità di produttore esecutivo Tweet google 0 Invia ad un amico

10:01 - Harrison Ford sarà di nuovo Rick Deckard nel sequel di “Blade Runner”, che sarà diretto dal regista di “Prisoners”, Denis Villeneuve. Ridley Scott, che aveva firmato il primo film, sarà produttore esecutivo. L'annuncio arriva dalla casa di produzione Alcon: “Siamo onorati che Ford si unisca a noi in questo viaggio”, hanno detto i vertici della società. Le riprese inizieranno nell'estate del 2016. L'uscita nelle sale è prevista per il 2017.

La casa di produzione aveva offerto il ruolo a Harrison Ford a maggio dello scorso anno: “Saremmo onorati se condividesse il nostro progetto, come speriamo”, dissero all'epoca i vertici dell'azienda, che oggi definiscono “un talento singolare” il regista scelto per girare il sequel: Denis Villeneuve.



Il film, ambientato molti decenni dopo la conclusione del primo capitolo, può contare non solo sulla presenza ne progetto di Ridley Scott, che diresse l'originale nel 1982, ma anche sullo sceneggiatore di allora Hampton Fancher, che stavolta sarà coadiuvato da Michael Green. “Hanno realizzato un sequel unico, potente e fedele a uno dei film più celebri della storia e non potremmo essere più entusiasti di questo incredibile team creativo”, fa sapere la casa di produzione.



Anche Ridley Scott, nei mesi scorsi, aveva parlato del soggetto del film in termini entusiastici: “E' la cosa migliore che abbia mai letto”, ha dichiarato il regista. Non resta che aspettare il 2017 per verificare se il film sarà all'altezza delle aspettative e se replicherà il successo dell'originale che, a dispetto dei soli 33 milioni di dollari incassati nel 1982, è diventato un cult.