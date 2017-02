"A United Kingdom", quando l'amore sfidò l'apartheid

Nel 1947, Seretse Khama, erede al trono del Botswana, incontra in un bar Ruth Williams, impiegata bianca londinese e tra loro è amore a prima vista. La loro storia capace di abbattere pregiudizi e strategie politiche rivive al cinema in "A United Kingdom" , in uscita il 2 febbraio. Diretto della britannica d’origine ghanese Amma Asante, vede come protagonisti David Oyelowo ("Selma", "Interstellar") e Rosamunde Pike ("Gone Girl"). Tgcom24 vi offre una clip esclusiva.

Quella che potrebbe sembrare una vicenda personale assume tutte le caratteristiche della grande Storia, perché l'unione fra Ruth e Seretse determinò il destino del Botswana, liberandolo dalla minaccia dell'apartheid. Nelson Mandela ha definito la loro eredità "uno scintillante raggio di luce e ispirazione".



Il loro amore travolgente e passionale, in breve tempo li spinse a convolare a nozze. Entrambi percepiscono la necessità di un cambiamento: Seretse vede nuove opportunità per il suo popolo in seguito all’indebolimento del potere dell’Impero Britannico, Ruth intuisce la possibilità di una "vita più grande", più importante nel movimento delle donne per l’indipendenza e per l’uguaglianza. La loro unione interraziale incontrerà l’opposizione sia delle famiglie, che dei governi britannico e sudafricano. Seretse verrà costretto all’esilio e alla separazione dalla sua amata, che si troverà così a portare avanti la gravidanza da sola in Botswana, osteggiata dagli abitanti del posto. Nonostante le pressioni dei governi, il legame tra i due non vacillerà mai...