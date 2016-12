Valerio Scanu: "Io ci metto sempre la faccia"

A poco più di una settimana dalla fine del Festival di Sanremo, Valerio Scanu ha raggiunto i microfoni di Radio Italia e, ospite di Paola "Funky” Gallo, ha parlato del Festival di Sanremo appena concluso, di cosa gli hanno lasciato in eredità " i luoghi e i laghi ", del suo nuovo progetto discografico e dell' Isola dei Famosi , a cui ha partecipato un anno fa.

Hai fatto fatica a uscire da 'quei luoghi e da quei laghi'?

"Non ci sono uscito, non rinnego tutto quello che ho fatto. I luoghi e i laghi sono diventati un modus dicendi. All'epoca di 'Per tutte le volte che' avevo 19 anni ed era giusto così. Io la propongo sempre nei miei live, evolversi è stato difficile ma bisogna andare avanti”.



Al Festival, c'è stato un cambiamento di giudizio dei giornalisti nei tuoi confronti.

"Mi ha piacevolmente sorpreso, mi aspettavo il peggio da quel profilo e invece è arrivato da un altro”.



Intendi, la Giuria degli Esperti che non è riuscita ad andare oltre...

"Abbiamo parlato di questo durante una telefonata con il Maestro Vessicchio. Dare lo 0% di voto è stato brutto per la canzone e per l'autore. Ho addirittura pensato che, se 'Finalmente Piove' l'avesse portata a Sanremo Fabrizio Moro poteva vincere... Prima della finale mi sono detto 'il potere della musica sarà più grande del pregiudizio', una grande c...”.



C'è una frase di 'Rinascendo', una delle tracce del tuo nuovo disco, che recita "Non cedo perché i forti sono i forti finché hanno coraggio”. È il tuo caso?

"Io ci metto sempre la faccia, cerco di andare dritto verso il mio obbiettivo. A volte bisogna fare strade differenti, tipo l'Isola dei Famosi. È stata un'esperienza umana formativa ma non la rifarei”.



E poi hai detto 'Vado a Sanremo con la mia etichetta'.

"Sì volevo mettermi alla prova e vedere dove sarei arrivato da solo. Sarei stato incoerente a tornare al Festival con una major. Avevo ricevuto una proposta allettante ma ho rifiutato. Quando poi arrivano i risultati è una soddisfazione in più”.



Dal pubblico che ci sta seguendo chiedono se c'è un cantautore con il quale ti piacerebbe collaborare? Escluso Fabrizio...

"Intanto spero che la collaborazione con Fabrizio continui. Poi c'è da dire che io non guardo il nome, se avete una bella canzone mandatemela".



Guarda la Photogallery completa su www.radioitalia.it

Tutte le news di Musica Italiana su www.radioitalia.it