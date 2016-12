Diario di una giornata a Radio Italia

Già dal mattino Cesare ha fatto incursione all'interno del nostro palinsesto, con interviste, co-conduzioni, news e momenti dedicati alla sua storia artistica. “Sono contento e orgoglioso del #CremoniniDay, è il mio giorno, m’intenerisce come un compleanno e mi fa sentire piccolino… C’è anche un buffet?” proprio con queste parole inizia questa giornata in sua compagnia. Durante gli appuntamenti con Patrick & Paoletta, Mauro & Manola e Fiorella ha parlato in maniera approfondita del “ Più che logico (Live) ”, in uscita martedì 26 maggio: “È un crossover tra passato, presente e futuro. Si tratta di un triplo CD composto da due dischi live, registrati nel concerto di Torino del Logico Tour 2014, più un mini-album con 4 inediti. Tutte le città sono state molto accoglienti, ma il pubblico di Torino aveva qualcosa in più”. Cesare scherza anche sul numero di tracce raccolte nel cofanetto, ben 26: “mi sono lasciato prendere la mano, mi è venuta un po’ la 'baglionite', ho iniziato a registrare nuova musica sull'onda dell'entusiasmo di quella incredibile tournèe”. Alle 16 arriva il momento dell'icontro col pubblico nell'Auditorium di Radio Italia, ad intervistarlo questa volta c'è Paola Gallo . So che non ami fare progetti a lungo termine ma preferisci agire d'impulso, ma a che punto del tour hai capito che uno dei tuoi concerti sarebbe diventato un Cd live ? "L'ho capito un paio di mesi fa, abbiamo fatto il tour e come sempre viviamo il momento al massimo, non amiamo progettare, viviamo il nostro mestiere intensamente, questo ci dà la forza di essere molto spontanei ed estremamente felici quando accadono le cose, siamo molto colpiti di vivere un'emozione forte come una grande tournèe, non diamo ancora niente per scontato, e poi è successo.. è nata l'idea !!! Ho voluto scrivere delle canzoni nuove per questo progetto, non cose 'dimenticate nei cassetti' e mi è piaciuto talmente tanto l'idea di essere ancora in grado di farlo, (perchè ogni volta te lo chiedi) e quando ho capito che l'esercizio, la passione, la costanza premia mi è uscita la prima canzone, poi la seconda. Vedevo che le cose funzionavano e allora ci ho preso gusto e anzichè mettere due canzoni inedite ne ho inserite quattro, stavo quasi per fare un album, però posso dire che questi quattro inediti e ventidue canzoni live valgono come un nuovo disco, questa è la sensazione che provo, tant'è che abbiamo voluto subito dargli l'importanza di un vero album regalando un altro tour a noi stessi, a chi non è riuscito a vederci nei concerti precedenti e a chi è già un nostro affezionato". Sai che io ti seguo su Twitter e la leggerezza di "Buon Viaggio" mi da le vertigini, pezzi come "Logico" erano nascosti da un'armatura di cannoni, questa è nuda...mi sono detta vuoi vedere che adesso finalmente è libero ? "Buon Viaggio (Share the love)" è una canzone scoperta, spogliata da quell'armatura che di solito amo utilizzare nei primi singoli di lancio di un disco perchè mi fanno sentire sicuro, una tipologia di sound da 'tiriamo giù le pareti' con "Logico", "Il Comico", "Mondo" è stato questo l'atteggiamento che ho avuto, "Buon Viaggio" si permettere di essere una canzone che vuole essere quella che è, positiva dall'inizio alla fine, leggera ma non superficiale. Ammetto che con questa canzone sono un pò di parte, mi da la possibilità di essere molto libero, mi mette allegria e me la fischietto, fa bene anche a me come se potessi usufruire anch'io della sua sincerità. Di solito quando una canzone esce ti abbandona, abbandona il tuo porto e va verso la gente e dopo tu godi nel vedere le persone che cosa provano, questo brano mi è rimasto addosso, è ancora mio". Sono quattro gli inediti di questo disco che uscirà il 26 Maggio, ma "Lost in the weekend" è stata definita La Canzone di Cesare Cremonini, secondo te perchè? Sono uno più bello dell'altro ma "Lost in the weekend" ha un sound della Madonna, spacca! In realtà ci sono quattro universi in questo disco di inediti perchè nonostante mi fosse venuta la tentazione lungo il cammino di farlo, non era un album, era un disco di inediti da unire con un disco live, li non hai la tentazione di creare un concetto ampio, hai bisogno di dare la possibilità alle canzoni di farsi conoscere per quelle che sono, "Buon Viaggio" è stata una di quelle, racconta un mondo molto preciso, sarà lo stesso per "Lost in the weekend".

Paola si fa portavoce di una domanda arrivata da un'alscoltatore "chiedi a Cesare dov'è che l'orizzonte è verticale" (frase tratta da "Buon Viaggio")

"C'è un detto che mio padre mi diceva sempre "Cesare ricordati che alcune ragazze sono molto meglio viste in orizzontale che in verticale..." l'ho citata perchè mentre scrivevo la canzone mi è venuta in mente, questa frase è...'quel mondo lì'...ecco, ho detto tutto... !!! aggiunge Cesare strappando una risata generale.

La verità è che le canzoni hanno un tempo limitato e per questo che ogni volta cerco di capire se sono ancora capace. In realtà molto di quello che si scrive ha a che fare con una riserva di ricordi, di sensazioni che tu hai a disposizione, non è vero che un artista negli anni si perde perchè diventa "cattivo", ma semplicemente il suo bagaglio di informazioni umane inconsce finisce tutto nelle canzoni e poi si perde. Non vedo l'essere artista come un dono infinito ma un dono da sfruttare finchè il tuo io, la tua anima ha avuto possibilità di immagazzinare cose da raccontare.



Le domande del pubblico continuano: "gli amici di Bologna chiedono se al concerto del 31 Ottobre devono venire vestiti da Halloween"

Per me potete venire come vi pare, anche nudi...il concerto di Bologna dell'anno scorso è stato straordinario, un sogno che si realizzava, tra l'altro ti ho pensata perchè c'erano dodicimila persone, nella mia città, un grandissimo riconoscimento d'affetto nei miei confronti ed erano venuti anche i miei genitori a vedermi e quando ho fatto "PadreMadre" mi sono dovuto bloccare perchè sul 'se sono stato così lontano è stato solo per salvarmi' ho avuto la voce che si strozzava e sei apparsa tu in una nuvoletta che mi diceva 'no Cesare non piangere'.



Radio Italia è Radio Ufficiale del "Più che logico Tour 2015" che inizierà al Pala Apitour di Torino il 23 Ottobre, le prevendite sono già iniziate.

Questo è uno spettacolo nuovo, la scaletta è rinnovata, ci sarà un pò più di libertà, ho voglia di unire certe canzoni, aggiungere cose, cambiare quello che in qualche modo ho fatto negli ultimi anni perchè l'idea madre di ogni spettacolo era soprattutto dare al pubblico la possibilità di cantare tutti i grandi successi. Quest'anno vorrei fare una cosa più coraggiosa, vorrei portare delle canzoni di qualche anno fa che non facciamo da tantissimo tempo, oltre a tutto questo, ci saranno anche delle nuove città dove andremo a suonare, Genova è una di queste, Pesaro...devi sapere che le ragazze pesaresi sono il top ! Anche i ragazzi...!

Parlando della tappa milanese Cesare dice: Il Forum è una grande scommessa, io sono innamorato pazzo del Forum, non vedo l'ora, quando penso al tour l'immagine che ho davanti è questo gigantesco space shuttle rosso pieno di gente perchè è stata la grande conquista degli ultimi anni. Il primo Forum non si scorda mai !



Quando si fa un #Cremoniniday si ripassa,in "Bagus" tuo primo cd da solista è contenuta "Latin Lover"...'canto alle donne ma parlo di me rido perchè tu mi chiami Latin Lover...' la ricanteresti?

Non c'è nulla che non ricanterei perchè alla fine ho aggiunto cose a me stesso, non ho mai rinnegato quello che sono stato, se vogliamo fare dei parallelismi "Buon Viaggio" e "Latin Lover" sono accumunate dalla spontaneità.

Ad oggi quando le guardo provo molta tenerezza, ad es. con "Marmellata#25" provo tenerezza per quel Cesare però lo cerco ancora, è ancora in me.

Mi piace immaginarmi abbastanza ingenuo da raccontare storie così private e personali per poi portarle al grande pubblico con quella naturalezza che poi ho ancora oggi.



Tu sai cos'è il caffè sospeso ? Il Libro sospeso ? Quello che uno lascia lì pagato per qualcun'altro...siccome ci sarà Vasco me la lasci una domanda sospesa ? Così inizio l'intervista con la tua domanda.

Vasco ha un'anima molto profonda e quando lo vedo cantare scorgo nei suoi occhi un dolore, una malinconia perenne che poi è quella di cui ci siamo innamorati tutti, grande icona della musica che sul palco ha una luce molto particolare...sarebbe bello capire da dove viene quella malinconia...



Cesare io devo cominciare così ? Con la maliconia ? Questa è la prima domanda !! scherza Paola

No no no...dagli un abbraccio forte da parte mia...anzi fammici persare 4 o 5 ore poi ti mando le domande.



Un assaggio della tournée sarà Giovedì 28 Maggio in Piazza Duomo a Milano con il ritorno di Cremonini a RadioItaliaLive – Il Concerto: "Sarà un momento bellissimo. Io amo i festival all'aperto, le kermesse in cui gli artisti si alternano per suonare dal vivo e lì c'è un pubblico immenso, si suona davanti a più di 100mila persone, ci tengo molto a fare bene, purtroppo per ora non posso fare anticipazioni sulla scaletta. Esibirsi davanti a così tante persone è un'occasione unica e ho i pezzi giusti per fare bene”.



Il diario del #CremoniniDay è giunto al termine "con Radio Italia ci conosciamo da tanti anni e ci vogliamo bene. Oggi mi avete fatto un bellissimo regalo".



