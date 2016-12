UN CORTO A REGOLA D'ARTE

Oggi , all'interno della XIV edizione del BA Film Festival, è in programma un incontro con Don Gino Rigoldi, fondatore del centro di aggregazione giovanile Barrio's in zona Barona (MI) per parlare delle periferie delle nostre città.



In tale occasione, ci sarà la presentazione del cortometraggio RUGBY A REGOLA D'ARTE (Italia, 2015- 19')



Regia: Andrea w. Castellanza

Produzione: Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni

Dop ed editing: Vito G. Signorile

Voce di : Giorgio Terruzzi



A Regola d'arte è un progetto che Mediafriends Onlus ha attivato nei quartieri di Milano per dare attraverso la musica e lo sport la possibilità a piccoli protagonisti di avere una alternativa ai pomeriggi di periferia.



RUGBY A REGOLA D'ARTE è un documentario breve prodotto dall'Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni che racconta una di queste esperienze insieme al centro Barrio's e a AS Rugby Milano.Attraverso la voce dei protagonisti (tutti tra i 6 e i 13 anni), un piccolo viaggio attraverso la realtà, la vita, i sogni e i desideri dei cittadini milanesi del futuro.



Appuntamento:

Mercoledì 16 alle ore 17.30

c/o Sala tramogge (Molini Marzoli)

Busto Arsizio (VA)