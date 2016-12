Anna e Fabio Stojan di nuovo in partenza

Dopo il continente asiatico e il sud America , Anna e Fabio Stojan sono di nuovo in sella per tutti noi ma questa volta non devono smontare la moto per prendere l’aereo perché … viaggeranno verso l’est di Europa .



Un viaggio di 15.000 km che durerà circa due mesi e durante il quale visiteranno sei progetti finanziati da Fabbrica del Sorriso negli ultimi anni:

La Casa del Sorriso del Cesvi, un luogo di riferimento per i ragazzi di strada di Srebrenica (Bosnia);

Il centro di riabilitazione di Save the Children a Pristina (Kosovo) in favore dei bambini disabili;

Il Centro Pilota Andrea Damato di Singureni (Bucarest) della Fondazione Bambini in Emergenza, che ospita bambini in difficoltà

L’apertura di Ludoteche all’interno di Istituti, da parte di Amici dei Bambini nell’area di Chisinau ( Moldova)

Il sostegno psico-sociale e sanitario di Soleterre per i bambini affetti da tumore di Kiev (Ucraina)

La foresteria nelle vicinanze della clinica pediatrica di Mosca dove Aiutateci a salvare i bambini Onlus.



Il momento si avvicina, i preparativi conclusi , i contatti in loco presi , la moto a punto , la telecamera carica, carta e penna nel caso … non resta che PARTIRE !



Oggi , 2 Luglio 2016 , Anna e Fabio partono dall’Isola d’Elba verso Ancona dove li aspetta il traghetto e dove inizia una nuova loro avventura.



Buon viaggio Anna e Fabio !



Noi vi seguiremo sulla pagina di FB di Fabbrica del Sorriso