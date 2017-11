Artigiano in Fiera, sabato 2 dicembre l'inaugurazione della XXII edizione

"Artigiani creatori di bellezza e di bontà. Originali per definizione" - Il tema dell'anno, "Artigiani creatori di bellezza e di bontà. Originali per definizione" sarà la cartina tornasole delle presenze ma anche degli spettacoli e delle esperienze culinarie offerte dall'Italia e dal mondo che si alterneranno a Fieramilano (Rho-Pero) fino al 10 dicembre.



Il claim è anche la chiave interpretativa delle novità 2017: la scelta di conferire all'Iran, e alla sua tradizione artigianale millenaria, il ruolo di Paese d'onore; il China Pavilion dedicato all'altrettanto secolare cultura cinese; la presenza significativa degli artigiani del «craft village Soumbédioune» a Dakar, in Senegal; la partecipazione dell’Afghanistan, che intende promuovere nel grande villaggio globale di Artigiano in Fiera la sua micro impresa artigiana.



Tutta l'Italia, da Nord a Sud, sarà fedelmente rappresentata. I visitatori potranno ammirare la maestria degli artigiani in performance live e assistere agli spettacoli con danze e canti tradizionali, che animeranno la manifestazione ogni giorno. Un'opportunità irripetibile per entrare in contatto con la storia delle popolazioni del mondo.



La ristorazione e Artimondo restaurant - Oltre a una ristorazione sempre più di qualità rappresentativa delle tradizioni culinarie del mondo, debutterà, nel padiglione 4, una nuova proposta: Artimondo restaurant, uno spazio dedicato alle migliori ricette del made in Italy promosso con la collaborazione della Federazione italiana cuochi e con la presenza della Nazionale degli chef. Quella che, lo scorso ottobre, al "Global chefs challenge" (la competizione mondiale di cucina organizzata dalla Worldchefs), a Praga, è riuscita a portare a casa il "pass" per la finale mondiale della manifestazione, in programma nel 2018 a Kuala Lumpur, in Malesia.



I saloni, tra conferme e novità - Molte le novità anche in fatto di saloni. "Abitare la casa" (pad. 4) ospiterà infatti un nuovo progetto: Artimondo Home Collection, una collezione dedicata alla casa innovativa, high tech capace di coniugare comfort, funzionalità e estetica. Sempre ne padiglione 4, debutterà in fiera il "Bridal Show Milano", una vetrina che riunisce in un unico contesto i migliori rappresentanti del mondo wedding e presenta le eccellenze per gli sposi con le anteprime, le ultime www.artigianoinfiera.it idee e tendenze del mercato. Nell'area "Moda & Design" (pad. 4), per nove giorni, saranno protagoniste l'intraprendenza e l'entusiasmo dei giovani. Gli studenti del corso di moda dell'Istituto di Istruzione Superiore di Inveruno saranno ancora protagonisti dei défilé. Nel padiglione 6, infine, andrà in scena il "Salone della creatività", con oltre cento corsi in programma.



L'Artigiano in Fiera per i più piccoli - Magica Compagnia accoglierà i piccoli visitatori e le loro famiglie all'ingresso dei padiglioni 5/7. Anche quest'anno il servizio di baby parking permetterà alle mamme di vivere in tranquillità l'esperienza dell’Artigiano in Fiera, potendo affidare i propri bambini nelle mani di educatori. A disposizione delle neomamme il servizio nursery gratuito. L'area spettacoli garantirà vitalità e divertimento: numerose esibizioni di danza, canto e racconti animati. Quest'anno sarà dedicato risalto alla «Green economy»: laboratori di cucina green, giochi ecosostenibili, laboratori sul riciclo e tanto altro ancora.