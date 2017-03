Far scoprire la bellezza dei borghi italiani ai viaggiatori tedeschi e aumentare l'occupazione in alcune zone d'Italia quasi dimenticate. Questa l'idea alla base di Amavido , una delle storie protagoniste della seconda puntata del nostro speciale, Tgcom24 Giovane Europa.

Lucia vive tra Berlino, l'Italia e l'Inghilterra. Architetto specializzata in pianificazione territoriale, sta facendo il dottorato all'Università dello Yorkshire. Insieme a Dominik e Maya, due anni fa ha dato il via al progetto che le ha cambiato la vita. Un portale di prenotazioni online che mette in contatto turisti tedeschi con i gestori di bed and breakfast e guest house italiani.