Il design e la creatività italiana avranno una nuova casa a Pechino

"E' un progetto ambizioso: vogliamo creare un 'Italian design center' a Pechino che non sia solo un contenitore ma che anche nel contenuto abbia un'idea progettuale". Michele Brunello, architetto e partner della SBA, sintetizza così la nuova sfida della Stefano Boeri Architetti: dare una nuova casa al design italiano in Cina. "Partendo dai contenuti, andiamo a pensare a un edificio che possa creare un reale scambio tra la realtà cinese e la realtà italiana per rappresentare al meglio il Made in Italy", aggiunge Brunello.