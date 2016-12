La nuova sfida di Boeri: nuovi spazi dove "disconnettersi"

"Nulla come il Salone racconta di una città fantastica, vitale, piena di incroci, movimenti e tensioni. Ma in futuro dovranno esserci spazi dove disconnetterci, dove rallentare". Stefano Boeri introduce così i due suoi progetti protagonisti del FuoriSalone 2016: "Radura" e "Urban Tree Lounge". E sottolinea: "Rallentare non significa affatto smettere di pensare bensì tornare a farlo in modo più profondo".