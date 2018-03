Vacanze di Pasqua 2018: quando chiudono le scuole?

Quando iniziano le vacanze di Pasqua 2018

In linea generale, però, sappiamo che il primo giorno lontano dai banchi sarà per tutti il 29 marzo 2018 e che due giorni dopo Pasquetta, il 4 aprile 2018, si dovrà tornare a scuola (tranne che per gli studenti della provincia di Trento che, loro malgrado, dovranno rientrare un giorno prima). Ecco il calendario completo, riportato dal sito Skuola.net:



- Emilia Romagna: dal 29 marzo al 3 aprile 2018

- Piemonte: dal 29 marzo al 3 aprile 2018

- Friuli Venezia Giulia: dal 29 marzo al 3 aprile 2018

- Lazio: dal 29 marzo al 3 aprile 2018

- Liguria: dal 29 marzo al 3 aprile 2018

- Lombardia: dal 29 marzo al 3 aprile 2018

- Marche: dal 29 marzo al 3 aprile 2018

- Provincia di Bolzano: dal 29 marzo 2018 al 3 aprile 2018

- Provincia di Trento: dal 29 marzo al 2 aprile 2018

- Valle D'Aosta: dal 29 marzo al 3 aprile 2018

- Veneto: dal 29 marzo al 3 aprile 2018

- Toscana: dal 29 marzo al 3 aprile 2018

- Basilicata: dal 29 marzo al 3 aprile 2018

- Calabria: dal 29 marzo al 3 aprile 2018

- Puglia: dal 29 marzo al 3 aprile 2018

- Sicilia: dal 29 marzo al 3 aprile 2018

- Sardegna: dal 29 marzo al 3 aprile 2018

- Molise: dal 29 marzo al 3 aprile 2018

- Abruzzo: dal 29 marzo al 3 aprile 2018

- Campania: dal 29 marzo al 3 aprile 2018

- Umbria: dal 29 marzo al 3 aprile 2018