Scuola: vacanze di Natale, quando iniziano?

Quanto manca alle vacanze di Natale 2016/2017? Poco, pochissimo: la pausa scolastica, che come ogni anno includerà anche le festività di Santo Stefano, Capodanno ed Epifania, è attesissima dagli studenti di tutta Italia ed è una vera boccata di ossigeno prima del tour de force delle pagelle e del secondo quadrimestre. L'estate è ancora lontana ma per fortuna mancano ormai una manciata di giorni alla data di inizio delle vacanze di Natale. Se tuttavia in tutte le regioni le vacanze terminano con l'arrivo della Befana, l'inizio delle vacanze di Natale sarà variabile a seconda della località. C'è da segnalare che il 7 gennaio cadrà di sabato: per questo le vacanze quest'anno potrebbero prolungarsi fino a lunedì 9, regalando un giorno agli studenti. Saranno tuttavia le scuole a decidere in autonomia, pur restando vincolate al rispetto del numero di giorni di lezione necessari per la validità dell'anno scolastico. Lo scrive Skuola.net.