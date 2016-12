Maturità: i VIP fanno un “in bocca al lupo" agli studenti

In cima alla lista i beniamini dei teen, gli youtubers: Anthony Di Francesco (oltre 1 milione di seguaci social), Favij (oltre 3 milioni di followers), Francesco Posa hanno risposto all’appello non lesinando trucchi utili su come avvicinarsi alla maturità, come quello di Mattia Cesari, idolo dei social e autore del libro Omofollia nonché maturando, che raccomanda di “non ascoltare troppo i professori quando vi ricordano ogni giorno che gli esami si avvicinano, vi mettono solo ansia e basta”.



Ancor più numerosi sono stati gli attori che hanno risposto all’appello di Skuola.net. Tra loro Alessandro Gassman, Stefano Fresi, Luz Cipriota, Raffaella Rea, Simone Gandolfo, Andrea Dianetti, Chiara Mastalli. E poi i premiatissimi Claudio Santamaria, Luca Marinelli e Gabriele Mainetti, i primi due protagonisti e il terzo regista del film “Lo chiamavano Jeeg Robot”. E chissà che non ispirino agli studenti il “superpotere” di saper affrontare al massimo gli esami. C’è chi la butta sullo scherzo, come Rocco Papaleo, che assicura che “l’esame di maturità è un momento che non dimenticherete mai…soprattutto se va bene”. Mentre Giancarlo Ratti, protagonista dei Cesaroni in tv e de Il Ruggito del Coniglio in radio, cita addirittura Star Wars raccomandando di “non lasciarsi abbindolare dal lato oscuro della forza”. Il sostegno ai maturandi arriva anche da Gabriele Rubini, in arte Chef Rubio, secondo cui è il caso di “farvela prendere bene, visto che le cose serie sono altre”; auguri speciali anche quelli della cantante e attrice Giulia Penna e di Jesus & Dani del duo spagnolo Gemeliers.



E poi ci sono loro: i comici; quelli in grado di strappare una risata anche in momenti impegnativi come quello della maturità. Il duo Milani & De Santis assicura che “ricorderete con nostalgia questo momento; da qui inizia il futuro”. I The Pills, invece, vi invitano "a puntare al 110 e lode…anche se è impossibile". Mentre il Trio Medusa suggerisce di “andare sui siti australiani, dove per questioni di fuso orario troverete le tracce in anticipo” (ma, purtroppo per gli studenti, è una micidiale battuta).



Ma tanti altri VIP aspettano i maturandi nelle ultime ore prima del gran giorno. Sono i protagonisti di “Notte prima degli esami” – l’evento organizzato da Skuola.net, in onda sul canale web dalle 20.30 del 21 giugno fino alle 8.00 della mattina successiva – si alterneranno in diretta volti noti e addetti ai lavori che sapranno tranquillizzarli nelle ore immediatamente precedenti l’inizio della maturità. L’evento è organizzato in gemellaggio con Radio 24 e vedrà intervenire personaggi come Nadia Toffa, Chiara Gamberale, Cristiana Capotondi, Marco Missiroli, Matilda De Angelis, Luca Parmitano e Giuseppe Catozzella. E poi ancora: Samantha Cristoforetti, Rocco Hunt, Lodovica Comello, Emma Marrone e Francesca Michielin e tanti altri.