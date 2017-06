Maturità, altro che Pirandello o Falcone: tra le tracce un testo di Giorgio Caproni

E' la prova meno temuta dai maturandi, quella per rompere il ghiaccio: il tema di italiano, con la quale gli studenti sono alle prese in questo primo giorno di maturità, ha destato però quest'anno non poche sorprese. Tra le sette tracce proposte dal Ministero, pubblicate sul nostro sito per primi sul web, come sempre il tototema si è concentrato soprattutto sulla tipologia A, quella dell'analisi del testo: c'è chi si aspettava di dover commentare un brano di Pirandello o una citazione di Falcone, o ancora di dover parafrasare una poesia di qualche autore classico. Niente di tutto ciò. Ad impegnare studenti e studentesse, i Versicoli quasi ecologici di Giorgio Caproni.