18 giugno 2017 17:11 Maturità 2017, Seneca è la scommessa dei maturandi del liceo classico Il 25% si aspetta in seconda prova un brano di Seneca. Lo storico è seguito da Cicerone che conquista il 13% dei voti

È tempo di toto tracce per la Maturità 2017, che quest’anno vedrà i ragazzi del liceo classico impegnati in una versione di latino. Ma quale autore regalerà gioie o dolori ai maturandi? I circa 2500 intervistati di Skuola.net hanno le idee chiare: sarà Seneca il protagonista della Maturità 2017. Riscuote infatti il 25% delle preferenze. Al secondo posto come autore papabile per la traccia di seconda prova di latino troviamo invece Cicerone, con il 13% dei voti.

Subito dopo, tra le preferenze dei maturandi, c’è Tacito (12%), già protagonista della maturità 2015 e tradotto anche nel 2005. I maturandi, quindi, puntano sui soliti noti. In realtà, il fatto che gli autori in seconda prova di Latino si ripetano non è una novità per gli esami di Stato. I favoriti del 2017 sono tornati più volte tra le tracce di maturità in passato. Se guardiamo alle prove d’esame dal 2000, Seneca appare già nel 2011, nel 2007 e nel 2003, mentre Cicerone è uscito già due volte nel 2009 e nel 2002.