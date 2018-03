Invalsi per la scuola primaria 2018, ecco come funziona

I test invalsi si avvicinano anche per i piccoli studenti della scuola primaria. Anche per loro, quest’anno non mancano le novità: infatti, le materie da affrontare per la classe quinta diventano tre, con la new entry Inglese, anche se si manterrà il test cartaceo. In seconda primaria, invece, i questionari rimangono due, uno di Italiano e uno di Matematica, ma si dovrà compilare anche il questionario di contesto. Alcune seconde classi campione, inoltre, dovranno svolgere anche la prova di Lettura. Ecco nel dettaglio come funzioneranno le prove secondo quanto riporta Skuola.net .

Le date

Le date previste per il test Invalsi alle primarie si concentrano nel mese di maggio:



- 3 maggio 2018: Inglese (per le classi quinte)

- 9 maggio 2018: Italiano (per le classi seconde e quinte)

- 9 maggio 2018: Lettura (per le classi campione della seconda primaria)

- 11 maggio 2018: Matematica (per le seconda e quinte)



Prove invalsi quinta primaria 2018

Il test invalsi 2018 per la quinta elementare prevede per la prima volta, oltre alle prove di Italiano e Matematica, anche la prova di Inglese. Si inizia con la lettura o reading. I compiti saranno formati da un testo di 110 parole massimo al quale sono collegate minimo tre domande di comprensione. Una volta conclusa questa parte si arriva al listening, l'ascolto. Previsto un brano in inglese di due minuti con domande di comprensione. A differenza dei compagni delle medie, che sperimenteranno il test Computer Based, i ragazzi delle primarie svolgeranno le prove ancora su carta. Le Prove Invalsi di Italiano e Matematica della quinta primaria non presentano invece cambiamenti particolari: si dovrà rispondere a domande di diverso tipo (ad esempio quiz, completamenti o risposte brevi). Per quanto riguarda Italiano, il questionario è basato sulla comprensione di alcuni testi; il questionario di Matematica, invece, chiederà di svolgere operazioni matematiche o geometriche. Il test Invalsi di quinta elementare comprenderà inoltre un questionario che raccoglie informazioni sul contesto scolastico, extrascolastico e familiare dei ragazzi.



Prove Invalsi per la classe seconda primaria

Le prove invalsi 2018 per la seconda elementare sono strutturate in tre step, anche se il test di lettura sarà svolto dalle sole classi campione e consisterà in 40 domande che chiedono di correlare una parola all’immagine corrispondente. A seguire, la prova invalsi di Italiano, con una ventina di quiz che riguardano un testo da leggere e capire e la comprensione di parole. Infine Matematica, anche qui una ventina le domande, tra quiz misti, a risposta multipla o aperta, oppure con la risoluzione di un'operazione.