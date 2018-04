Invalsi 2018: computer promossi e prova d'inglese senza paura

I computer ci sono, ma non per tutti

Si può dire che - inconvenienti a parte - tutto sia andato per il meglio. Solo il 17% di chi non ha ancora svolto il test (45% del campione totale) è, infatti, ancora in attesa - a detta sua - che la scuola trovi i computer. Gli altri riferiscono che ci si sta organizzando (21%), oppure non sanno di preciso le motivazioni del ritardo (62%). E, tutto sommato, ai ragazzi questo nuovo Invalsi piace: il 37% di chi l’ha già svolto si è detto contento del passaggio al digitale, perché ha trovato particolarmente chiaro il questionario on line; in più, praticamente tutti (più del 90%) hanno potuto tranquillamente usare il laboratorio informatico della propria scuola – seppure, in circa metà dei casi, divisi in gruppi – senza essere costretti a “migrare” verso istituti tecnologicamente più avanzati.



Test d’Inglese? La prova di Matematica è peggio

Ma non finisce qui. Perché anche l’altro grande protagonista di questa tornata di test Invalsi - il questionario di Inglese - è stato ben digerito dagli studenti. Solo per il 21% la prova di lingua è stata più impegnativa delle altre. Molto peggio quella di Matematica, che continua a essere la più ostica, tanto che il 52% l’ha indicata come la più difficile in assoluto. Nel complesso, però, appena il 6% ha definito l’Invalsi 2018 “impossibile”. Solo il 13% l’ha considerato “molto difficile”, mentre per la maggioranza di chi ha affrontato i quiz si è trattato di un test di media difficoltà (57%). Quasi 1 su 4 l’ha trovato addirittura facile.



I copioni resistono alle novità

Discorso diverso per un altro degli obiettivi da raggiungere attraverso il passaggio alle prove computer based: la battaglia al cheating, ai furbetti dei quiz. Immancabili in ogni occasione. Ma gli studenti ne sanno una più del diavolo e quasi il 12% dice di aver copiato tutte le domande, il 19% di aver trovato suggerimenti qua e là. Forse perché, per qualcuno, il risultato degli Invalsi potrebbe essere davvero importante: sono coloro che troveranno un voto sul registro, assegnato dai professori, in tutte e tre le materie del test (si tratta del 18%) o solo in alcune (7%).