I 10 migliori atenei dove studiare Economia

16:57 - Ti senti già un business man, oppure ha il pallino della finanza e il tuo film preferito è The Wolf of Wall Street? O semplicemente pensi che una laurea nel settore economico-statistico ti procurerà il lavoro che sogni? Benissimo, se la scelta della facoltà è fatta, è giunto il momento di informarsi sui diversi atenei e stabilire in quale iscriversi. Secondo la classifica 2014/15 targata Censis sui corsi di laurea triennale degli atenei statali per l'area di Economia, infatti, non tutti sono uguali. Alcuni hanno raggiunto i migliori risultati per quanto riguarda la progressione della carriera degli studenti e i rapporti internazionali. Ecco quali sono i migliori 10 secondo quanto riporta Skuola.net.

#10 UNIVERSITA' DI URBINO CARLO BO - Al decimo posto troviamo la Carlo Bo di Urbino. La Scuola di Economia di questa università offre un corso di laurea triennale in Economia Aziendale, con la possibilità di proseguire gli studi con i corsi magistrali in Economia e Gestione Aziendale o Marketing e Comunicazione per le Aziende. Il punto forte della Carlo Bo è la carriera degli studenti, e raggiunge il punteggio di 94. Arriva a 90, invece, per quanto riguarda i rapporti internazionali.

#9 UNIVERSITA' DI FERRARA - Un'altra ottima università dove studiare Economia e Statistica è quella di Ferrara. La sua laurea triennale in Economia raggiunge infatti il nono posto nella classifica complessiva per gli atenei statali. Dopo la laurea triennale, l'Università di Ferrara offre, per chi vuole proseguire gli studi, la laurea magistrale in Economia, Mercati e Management. Gli studenti di questo ateneo vantano un'ottima carriera, che gli fa guadagnare ben 103 punti in questa voce. Meno bene i rapporti internazionali: Ferrara si ferma a 82 punti.

#8 UNIVERSITA' DELLE MARCHE - Non è un ateneo di grandi dimensioni, ma con il suo ottavo posto batte tante altre "mega" università: l'Università delle Marche acquisisce, per i suoi corsi triennali in area economica, ben 104 punti per la carriera degli studenti e 85 punti per i rapporti internazionali. Qui è possibile iscriversi alle lauree triennali di Economia Aziendale o Economia e Commercio. I corsi magistrali attivati per quest'area sono Economia e Manegement, Organizzazione e Gestione dei Servizi Sociali, Scienze Economiche e Finanziarie e il corso in inglese International Economics and Commerce.

#7 UNIVERSITA' DI BERGAMO - Scegliere l'Università di Bergamo per frequentare i corsi triennali di Economia o Economia Aziendale offerti dall'ateneo è sicuramente un'ottima decisione. Raggiunge infatti, per la classifica Censis, il settimo posto forte dei suoi 98 punti per la carriera degli studenti e i 95 punti per i rapporti internazionale. Se vorrete poi continuare in questo ateneo anche la specialistica, sappiate che offre i corsi magistrali di Economia Aziendale, Direzione Amministrativa e Professione, Management, Finanza e International Business in italiano o in lingua inglese, ed Economics and Global Markets, interamente in lingua inglese.

#6 UNIVERSITA' DI VENEZIA CA' FOSCARI - L'ateneo veneto raggiunge la sesta posizione con un ottimo punteggio per la carriera dei suoi studenti, anche se non brilla in rapporti internazionali: si aggiudica infatti ben 106 punti per la prima voce e 88 per la seconda. Presso la prestigiosa università veneziana potrete frequentare i corsi triennali di Commercio Estero, Economia Aziendale - Economics and Mangement in lingua italiana e inglese, e per finire Economia e Commercio. Per la magistrale, una volta laureati triennali, c'è l'imbarazzo della scelta. Sono attivi infatti i corsi di Amministrazione, Finanza e Controllo, Economia (in italiano e inglese), Economia e Finanza (in italiano e inglese), Economia e Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, Economia e Gestione delle Aziende, Marketing e Comunicazione, Sviluppo Economico e dell'Impresa, Sviluppo Interculturale dei Sistemi Turistici.

#5 UNIVERSITA' DI TRIESTE - Siamo a metà classifica con l'Università di Trieste, al quinto posto con 102 punti per carriera degli universitari e 97 per i rapporti internazionali. Cosa si studia per l'area economica nell'università friulana? Ecco i corsi triennali: Economia e Gestione Aziendale e Economia, Commercio Internazionale e Mercati Finanziari. A sua volta quest'ultimo si articola in diversi curricula: Economia Internazionale (in lingua italiana), Economics and Management of Innovation (in lingua inglese), Economics of Financial and Insurance Markets (in lingua inglese). Potrete continuare poi con la laurea magistrale in Scienze Aziendali o in Scienze Economiche.

#4 UNIVERSITA' DI PAVIA - Arriviamo sotto al podio con l'Università di Pavia, quarta per le lauree triennali nel settore economico e statistico. Pavia accumula addirittura il massimo dei voti, 110, per la carriera degli studenti, particolarmente brillanti. Bene anche per i rapporti internazionali: arriva infatti a 90 punti. E' possibile laurearsi per la triennale in Amministrazione, Controllo e Finanza Aziendale, in Management o in Economia. Per la magistrale, Pavia offre i corsi di laurea in Economics, Finance and International Integration e in International Business and Economics (in lingua inglese), oppure in Economia e gestione delle imprese e in Economia e Legislazione d'Impresa (in lingua italiana)

#3 UNIVERSITA' DI BOLOGNA - Sul podio, al terzo posto, incontriamo una delle università più grandi e antiche d'Italia: l'Alma Mater di Bologna. L'ateneo eccelle per carriera degli studenti e rapporti internazionali, acquisendo rispettivamente 104 e 107 punti nella classifica Censis. L'offerta formativa è ricchissima: per le lauree triennali sono attivi i corsi di Economia aziendale, Economia del turismo, Economia dell'impresa, Economia e commercio, Economia, mercati e istituzioni, Finanza, assicurazioni e impresa, Management e marketing, Scienze statistiche. Inoltre, è possibile frequentare i corsi in inglese di Business and economics e Economics and finance. Altrettanto varia è poi l'offerta per i corsi magistrali.

#2 UNIVERSITA' DI MODENA E REGGIO EMILIA E UNIVERSITA' DI PADOVA - Un ex-aequo sul podio: i due atenei raggiungono lo stesso punteggio, ma se Padova batte la sua avversaria per carriera degli studenti (108 contro 105), Modena e Reggio Emilia si prende la rivincita per rapporti internazionali (di nuovo 108 contro 105). Padova offre corsi triennali in Diritto dell'Economia e in Economia, mentre a Modena e Reggio Emilia si può frequentare Economia Aziendale, Economia e Finanza, Economia e Marketing Internazionale e Marketing e Organizzazione d'Impresa. Per la laurea magistrale, a Padova potrete studiare Economia e Diritto, Ecomomia Internazionale, Business Administration e Economics and Finance (gli ultimi due in lingua inglese). Presso l'Università di Modena e Reggio Emilia, potrete laurearvi nelle magistrali in Analisi, Consulenza e Gestione finanziaria, Direzione e Consulenza di Impresa, Economia e Diritto per le Imprese e le Pubbliche Amministrazioni, Economia e Politiche Pubbliche, Management e Comunicazione di Impresa e Management Internazionale.

#1 UNIVERSITA' DI TRENTO - Prima in classifica l'Università di Trento, dall'alto dei suoi 107 punti complessivi, media tra il suo 104 per carriera degli studenti e il 110 in rapporti internazionali. Le triennali attivate all'Università di Trento sono Amministrazione aziendale e diritto, Economia e management e Gestione aziendale. I corsi di laurea magistrale da poter frequentare sono Economia e legislazione d'impresa, Finanza, Management, Management della sostenibilità e del turismo (in lingua italiana). Inoltre, è possibile iscriversi ai corsi di laurea magistrale in lingue inglese in Economics, International Management, Management - European Master in Business Studies.