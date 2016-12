Maturità 2013, le tracce della prima prova

foto LaPresse Correlati Maturità 2013, ecco le foto delle tracce dei temi

Maturità, i consigli dei vip 13:30 - Un brano tratto da "L'infinito viaggiare" di Claudio Magris è una delle tracce proposte per la prova di italiano della Maturità 2013. Tra le altre tracce, "Stato, mercato e democrazia", "L'individuo e la società di massa", "Gli omicidi politici", "La ricerca sul cervello", "La rete della vita" per il tema generale e "Brics e Paesi emergenti" per il tema storico. - Un brano tratto da "" diè una delle tracce proposte per la prova di italiano della. Tra le altre tracce, "", "", "", "", "" per il tema generale e "" per il tema storico.

"L'infinito viaggiare", da cui è tratto il brano proposto agli studenti per l'analisi del testo, è un ampio diario, un resoconto dei più recenti viaggi compiuti da Magris in varie parti del mondo perché incaricato o per propria intenzione. Il libro contiene un percorso lunghissimo, da luoghi, Paesi, Stati vicini ed altri lontani, poco o per niente conosciuti.



Dalla Spagna all'Inghilterra, Svezia, Norvegia, Germania, Austria, Cecoslovacchia, Polonia, Australia, Iran, Cina, Vietnam, dalle Isole Fortunate ai tanti Stati dell'Europa centro-orientale, alle città, foreste, fiumi, mari, deserti di zone remote: quasi l'intero pianeta viene mostrato dall'autore in queste pagine, con la lingua, la cultura, l'arte, la vita, gli usi, i costumi, la storia di ogni posto e il lettore, già dall'inizio, risulta attirato poiché può sapere cose nuove, sempre diverse, conoscere particolari dei quali non aveva mai avuto notizia e che solo al viaggiatore che li cerca non sfuggono.



La traccia "Individuo e società di massa" è stata proposta nella tipologia B, redazione di un saggio breve o di un articolo di giornale, per l'ambito artistico-letterario. E sempre per la stessa traccia, tra i documenti è stato proposto un testo di Pierpaolo Pasolini tratto dagli Scritti Corsari.



La traccia dedicata agli omicidi politici ha come riferimento alcuni tra i fatti di storia più rilevanti del '900: dall'omicidio del duca Ferdinando nel 1914 a Sarajevo a quello di Giacomo Matteotti nel 1924, alla morte di J.F. Kennedy a Dallas nel '63 fino al rapimento ed esecuzione di Aldo Moro nel '78.







Su Twitter impazza: "Chi è Magris?" - Stupore generale su Twitter per Magris e "L'infinito viaggiare": "Studiare non serve a niente. Tanto alla maturità ti esce Claudio Magris", cinguetta BiancaB; "Quanti dei 491.491 maturandi conosceranno Magris? Forse uno, magari nessuno, di sicuro non centomila", sottolinea Giuseppe Tedesco. Chiaro il riferimento a Pirandello, autore inizialmente segnalato in Rete come il prescelto per l'analisi del testo. Numerosi, dunque, i commenti di disappunto verso la proposta per l'analisi del testo. Non mancano però le voci fuori dal coro: "La competenza sull'analisi del testo si misura analizzando un testo che non si conosce, giustissima la scelta di Magris" (@Hitman82). Le tracce 2013, quindi, non dispiacciono proprio a tutti: "Belle tracce, dopo anni", scrive @claireDerVelt.