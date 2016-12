foto Olycom 13:43 - Latino al liceo classico, matematica allo scientifico, lingua straniera al linguistico: sono alcune delle materie scelte per la seconda prova scritta degli esami di Stato 2013, contenute nel decreto firmato dal ministro Francesco Profumo. Per la prima volta protocollato attraverso una procedura informatica e non più cartacea, il decreto è in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. - Latino al liceo classico, matematica allo scientifico, lingua straniera al linguistico: sono alcune delle materie scelte per la seconda prova scritta degli esami di Stato 2013, contenute nel decreto firmato dal ministro Francesco Profumo. Per la prima volta protocollato attraverso una procedura informatica e non più cartacea, il decreto è in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Per tutti gli studenti dell'ultimo anno delle scuole superiori, la prova di maturità avrà inizio il 19 giugno, quando si svolgerà il primo esame scritto, uguale per tutti gli istituti: si tratterà infatti del tema di italiano. Il 20 giugno ci sarà il secondo test, con la prova che varia da scuola a scuola, a seconda dell'indirizzo di studio.



Ed ecco le materie estratte per gli altri indirizzi di studio, come indicato da Skuola.net:



Liceo pedagogico: pedagogia

Liceo Artistico: disegno geometrico, prospettiva, architettura

Istituto tecnico commerciale (ragionieri): economia aziendale

Istituto tecnico per il turismo: lingua straniera

Istituto tecnico geometri: tecnologia delle costruzioni

Istituto tecnico delle industrie meccaniche: macchine a fluido

Istituto professionale dei servizi alberghieri e della ristorazione: alimenti e alimentazione

Istituto professionale per i servizi sociali: psicologia generale e applicata

Licei artistici e istituti d'arte: la materia di seconda prova ha carattere progettuale e laboratoriale (architettura, ceramica, mosaico, marmo, oreficeria) e si svolge in tre giorni.



Quanto ai commissari esterni, Skuola.net fa sapere che a breve sul sito del ministero dell’Istruzione potremo conoscere solamente quali materie sono affidate loro, ma non chi sono. Infatti la commissione d’esame è mista, cioè composta per una parte dai commissari esterni e per l’altra da quelli interni. I componenti della commissione esterna saranno resi noti dal ministero dell’Istruzione intorno a maggio. L’anno scorso, i loro nomi sono stati diffusi il 29 maggio.