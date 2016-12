Prof e studenti amici su Facebook, solo per numero

foto Afp 18:06 - L’amicizia con il prof sbarca sui social network: una questione che più volte ha sollevato spinose polemiche. In molti si sono pronunciati sull’etica della questione e, spesso, si è arrivati alla decisione di vietare i rapporti tra insegnanti e alunni nel mondo virtuale con tanto di circolari. Un problema al quale i ragazzi rispondono con un sorriso: all’amicizia sui social network danno, infatti, scarso valore, considerandola solo un numero al quale molto spesso non corrisponde un vero rapporto o contatto. - L’amicizia con il prof sbarca sui social network: una questione che più volte ha sollevato spinose polemiche. In molti si sono pronunciati sull’etica della questione e, spesso, si è arrivati alla decisione di vietare i rapporti tra insegnanti e alunni nel mondo virtuale con tanto di circolari. Un problema al quale i ragazzi rispondono con un sorriso: all’amicizia sui social network danno, infatti, scarso valore, considerandola solo un numero al quale molto spesso non corrisponde un vero rapporto o contatto.

Insulti virtuali, problemi reali

A preoccupare è il tipo di utilizzo che si fa dei social network. Molto spesso ci si dimentica che le azioni fatte nel mondo virtuale hanno delle conseguenze, anche pesanti, su quello reale. In molti ricorderanno la storia della classe sospesa per aver insultato su Facebook il suo insegnante, o la circolare della scuola media di un piccolo borgo ligure che vietava espressamente a professori e studenti di esseri amici sul Social Network più famoso della rete. Fatti da cui scaturirono numerose polemiche e sul quale si pronunciarono anche noti pedagogisti come il prof. Giuseppe Bertagna, ordinario di Pedagogia all’Università di Bergamo, che all’epoca dei fatti non si era detto completamente in disaccordo alle amicizie virtuali tra insegnanti e studenti. Il prof. Bertagna commentò così: “Dipende da caso a caso. Gli insegnanti dovrebbero parlare con i loro studenti in modo da costruire una scuola una scuola che non sia distante e burocratica invece di fare i confidenziali a distanza. Il rischio dell’amicizia tra studenti e prof su Facebook diventa un alibi per farsi i fatti propri in classe”.

Prof amici su Facebook? Gli studenti sono indifferenti

In realtà, secondo quanto emerso da un sondaggio realizzato da Skuola.net, sebbene ci sia fra gli studenti un 40% che ha fra le sue amicizie virtuali sia insegnanti che genitori, c'è poi solo un 8% che ha fra gli amici di Facebook i suoi professori e, fra l’altro, non sembrano avere con loro alcun tipo di rapporto. A chiarire maggiormente le idee sono stati gli stessi ragazzi che sulla pagina Facebook di Skuola.net hanno espresso il loro punto di vista sull’argomento: “Fra gli amici ho solo due ex prof. delle medie e non ci chatto mai”. Sono pochi i ragazzi che con i loro insegnanti hanno dei rapporti virtuali e, quando li hanno, si fermano alla scuola, come confessa un’altra utente: “La mia prof. di italiano scrive i compiti sul gruppo della nostra classe

Prof su facebook? No, grazie

Non sono pochi quei ragazzi che hanno anche confessato, liberamente, di non aver aggiunto i loro insegnanti fra gli amici di Facebook: “Perchè dovrei averli come amici? Per fare numero nella lista degli amici come fanno quasi tutti? Non mi va che leggano i fatti miei” racconta una studentessa, ma non è la sola. Anche altri ragazzi affermano: “Non li aggiungo perché se leggessero le cose che pubblico mi boccerebbero a prescindere”. Questo conferma che, nel nostro Paese, i social network sono utilizzati principalmente per fini ricreativi. Coloro che ne fanno un uso costruttivo, con gruppi di classe e condivisione di file e informazioni, sono veramente dei casi piuttosto rari e che, è bene precisare, non richiedono che insegnante e alunno siano necessariamente amici sul social.