Caro studio: in Italia è boom di prestiti

foto Ufficio stampa

07:16

- In questi giorni da nord a sud sta suonando la campanella. Si riaprono le scuole e le università e, come di consuetudine, si tirano anche le somme sulle spese. Dai libri alle tasse, per concludere con le rette dei corsi accademici e dei master: spese molto spesso non proprio trascurabili, per le quali sempre più frequentemente le famiglie ricorrono a prestiti e finanziarie.